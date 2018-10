Politie zoekt overvallers juwelier Bleiswijk

Donderdag aan het eind van de middag, rond 17.30 uur, is een leverancier van de juwelier op de Dorpsstraat overvallen. Twee mannen bedreigden hem met een mes. Met een onbekende hoeveelheid juwelen zijn ze er in een auto vandoor gegaan. De overvallers droegen bivakmutsen en spraken Engels. Mogelijk dat er nog een derde persoon bij was. Sowieso gaat het om twee overvallers. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie is meteen een onderzoek gestart en zocht de hele buurt af met meerdere politieauto's. Ook is er met getuigen gesproken. Meer informatie is welkom.De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben nog niet met de politie hebben gesproken zich te melden.