Burgemeester van Haarlem tijdelijk ondergedoken vanwege bedreigingen

Dat heeft Wienen zelf tegen NH Nieuws gezegd. Half september werd bekend dat de woning van burgemeester Wienen werd bewaakt. De politie maakte zich zorgen om zijn veiligheid. In de openbare ruimte wordt de burgervader nu vergezeld door zwaarbewaake agenten. Over de gevolgen van de beveiliging zegt burgemeester Wienen tegen NH Nieuws: 'Je kunt wat minder gaan en staan waar je wilt, je hebt voortdurend mensen die bij je zijn. Tijdelijk woon ik niet in de woning. Dat zijn op zich lastige dingen waar je even mee om moet gaan.' Ook voor zijn naasten is het niet even makkelijk.

Wienen kreeg al eens eerder te maken met bedreigingen. Als burgemeester van Katwijk werd hij al eens met de dood bedreigd door een drugsdealer, die dezelfde dag werd opgepakt. Volgens Wienen heeft het geen enkele zin om te denken dat je via bedreigingen of intimidaties iets kan bereiken. Wienen: 'Dat is het aardige van openbaar bestuur. Er zit een bestuurder, die neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat zal ik ook gewoon doen. Maar ook als die openbaar bestuurder weg is, komt er een andere openbaar bestuurder en die zal ook beleid voeren en de wet handhaven. Dus het heeft geen enkele zin om het via intimidaties of bedreigingen te proberen.'