Zwaargewonde bij steekincident in woning in Bergen

Vrijdagavond is bij een steekincident in een woning in het Noord-Hollandse Bergen een persoon zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Ziekenhuis

'Rond 20.00 uur kwam er een melding binnen dat er in een woning aan de Straelenstraat een geweldsincident had plaatsgevonden waarbij gestoken is', aldus de politie. Hierbij raakte een persoon zwaar gewond, deze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding

Een persoon is aangehouden. Het incident vond plaats in huiselijke sfeer. De situatie is nu veilig. Zowel in de woning als buiten de woning vindt onderzoek plaats en is een afzetting geplaatst.