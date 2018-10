'Visser uit Urk aangehouden op verdenking van liquidatie in Diemen'

In de Eemshaven is vrijdagmiddag de Urker André K. (50) aangehouden.

De visser wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Vincent Jalink uit Diemen in 2016. Dit schrijft NRC. Jalink werd twee jaar geleden in zijn auto doodgeschoten in he bijzijn van zijn 9-jarige zoon.

André K. wordt ook genoemd in een onderzoek naar cocaïnesmokkel met een Urker kotter. Hij is gesignaleerd in het gezelschap met een aantal hoofdverdachten in die zaak, maar werd uiteindelijk niet veroordeeld. orig jaar werde de bemanning van het schip betrapt met 260 kilo cocaïne aan boord. De eigenaar, Mohammed S., en de vier opvarenden moeten drie tot zes jaar de cel in.

Bronnen hebben aan NRC laten wten dat K. een conflict had met Jalink over geld. K. zou Mohammed S. hebben gevraagd dat te innen bij Jalink. Een half jaar na dat verzoek werd die vermoord. Jalink zelf was een bekende in de onderwereld en was vlak voor zijn dood veroordeeld voor witwassen.

Eerder werd Gideon G. ervan verdacht de moord op te hebben uitgevoerd. De zaak wordt mogelijk in december behandeld in de rechtbank van Amsterdam.