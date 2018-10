Politie stelt onderzoek in naar dodelijk verkeersongeval

Op de Herkenbosserweg in Vlodrop is zaterdagavond een motorrijder overleden bij een verkeersongeval.

Rond 19.00 uur kwamen een auto en de motorrijder met elkaar in botsing door nog onbekende oorzaak. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. Personalia van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De weg is afgesloten en verkeer wordt omgeleid.