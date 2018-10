Man in arm geschoten, verdachte na wilde achtervolging aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag is in het Noord-Hollandse Winkel een 23-jarige man uit Kolhorn aangehouden nadat hij in Groet op iemand had geschoten. 'Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan zijn arm', zo meldt de politie zondag.

Geschoten

Even na 01.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat in het Noord-Hollandse Groet op de Gruttoweg een conflict had plaatsgevonden waarbij geschoten was. De verdachte was volgens getuigen met hoge snelheid weggereden. Tijdens de zoekslag, zagen agenten de verdachte rijden en zette de achtervolging in.

Achtervolging

De bestuurder negeerde de stoptekens en voerde zijn snelheid op. In zijn vlucht, ramde de verdachte ook een politieauto die de achtervolging moest staken. Uiteindelijk verloor de man in de Dorpstraat in Winkel de macht over het voertuig en konden agenten hem in de boeien slaan. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau. De recherche doet onderzoek naar dit incident.