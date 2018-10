Jos Wienen: bedankt voor dit hart onder de riem

'Lieve mensen, lieve Haarlemmers, bedankt voor dit geweldige hart onder de riem', met deze woorden begon de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, zondagmiddag zelf ook aanwezig op de Grote Markt in Haarlem, zijn dankwoord richting de duizenden sympathisanten voor de steun die hij en zijn gezin de laatste dagen hebben gevoeld.

Bedreigd

Wienen zit ondergedoken vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres. Hij en zijn gezin worden zwaarbewaakt op een schuiladres. Op dit moment is nog onduidelijk uit welke hoek de bedreigingen komen. Afgelopen week werd het gemeentehuid in Haarlem beveiligd door zwaar bewapende politieagenten.

'Geeft de burgemeester moed'

'Het is echt hartverwarmend en ontzettend fijn om te merken dat, nu maar ook de afgelopen periode dat er zoveel mensen zijn die je steunen en bemoedigen. Dat geeft de burger moed. Of in dit geval de burgemeester moed', zei Wienen. 'Ik ben trots op ons mooie Haarlem en op de Haarlemmers. Bedankt!', aldus Wienen.