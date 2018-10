Apenheul neemt afscheid van grote publiekstrekker: gorilla Jambo verhuist naar andere dierentuin

Inmiddels weegt hij 200 kilo, is hij vader van 8 kinderen en één van de iconen van Apenheul. Toch gaat hij het Apeldoornse dierenpark binnenkort verlaten. Daarmee maakt hij plaats voor zijn opvolger Bao Bao. Bezoekers kunnen op 19 oktober afscheid nemen van de populaire zilverrug tijdens een speciale gorillapresentatie in Apenheul’s laatste openingsmaand van dit seizoen.

Nieuwe plek

Gorilla Jambo vertrekt tijdens de wintersluiting van het Apeldoornse dierenpark met drie zonen naar Al Ain Zoo in de Verenigde Arabische Emiraten. De exacte verhuisdatum is nog niet bekend, maar de vier mannen zullen in elk geval vóór het nieuwe Apenheul-seizoen in 2019 vertrokken zijn. Met zijn vertrek maakt Jambo plaats voor zijn opvolger Bao Bao, die sinds maart 2018 op een tweede gorilla-eiland in Apenheul leeft. Jambo en zijn zonen zullen in Al Ain Zoo verder gaan als een mannengroep. Dierverzorgers van Apenheul reizen met de mannen mee om het transport in goede banen te leiden.

Afscheid

Bezoekers van Apenheul kunnen Jambo en zijn zonen nog t/m 4 november 2018 bezoeken in Apenheul. Op vrijdag 19 oktober vindt er een bijzonder afscheidsmoment plaats. Dan geven de gorillaverzorgers om 14.00 uur een presentatie waarin ze terugblikken op 13 jaar leiderschap bij de gorilla’s onder leiding van Jambo. Daarnaast kunnen bezoekers in het park voor € 1,- verschillende Jambo-artikelen maken ter herinnering aan de zilverrug. De opbrengst hiervan gaat naar het Apenheul Natuurbehoudfonds, waarmee Apenheul wereldwijd apen en hun leefgebieden in het wild beschermt. Bovendien krijgen alle kinderen die Apenheul op 19 oktober bezoeken een Jambo-poster cadeau.

Veiling

Bijzonder is ook de veiling van een exclusief Jambo-schilderij, dat gemaakt is door de Apeldoornse kunstenares Gonny de Weerd. Zij heeft een portret van Jambo geschilderd met koffie van Apenheul’s koffieproject in Peru. Het schilderij wordt geveild van 15 t/m 28 oktober. De opbrengst ervan gaat 100% naar het Apenheul Natuurbehoudfonds.

Fokprogramma

Jambo’s vertrek heeft alles te maken met het internationale fokprogramma voor gorilla’s. De afgelopen jaren heeft Jambo voor acht kinderen gezorgd. Zijn genen zijn daarmee goed vertegenwoordigd onder de populatie gorilla’s in dierentuinen. Ook moet inteelt in de groep worden voorkomen. Daarom is in maart Jambo’s opvolger, Bao Bao, in Apenheul gearriveerd. Hij is momenteel met drie gorillavrouwen op een tweede gorilla-eiland te zien. Zodra Jambo en zijn zonen verhuisd zijn, zal hij kennismaken met de overige gorilla’s in Apenheul en het leiderschap overnemen.

Gorilla’s worden in het wild met uitsterven bedreigd. Met het fokprogramma voor de soort, houden dierentuinen een reservepopulatie in stand. Apenheul coördineert het fokprogramma voor gorilla’s sinds 2006.