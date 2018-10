Drie aanhoudingen na vervoeren 400 liter drugsafval

Een 42-jarige man uit Waddinxveen werd eveneens aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De agenten controleerden rond 16.30 uur de bestuurder van de bestelauto. In eerste instantie kon de man geen rijbewijs overhandigen, maar gedurende het gesprek met de agent toonde hij deze ineens toch. Het viel de politie op dat er een zeer penetrante geur in de auto hing. In de laadruimte van de wagen troffen zij 16 jerrycans aan met in ieder 25 liter aan vloeibare stoffen. Omdat het vermoeden bestond dat dit drugsafval betrof, werd een expert synthetische drugs ingeschakeld om de vloeistof te beoordelen.

Amfetamine-afval

Uit onderzoek bleek de vloeistof amfetamine-afval te zijn. Beide inzittenden zijn hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie zag voor de controle dat een andere bestuurder contact had met deze verdachten. Ook dit voertuig werd aan een controle onderworpen. Hierin werden geen chemicaliën aangetroffen. De politie verdenkt de man wel van enige betrokkenheid bij de vondst en hield ook hem aan. Allen zitten vast voor verder onderzoek.

Steenwijk

Naar aanleiding van informatie die werd aangetroffen bij de aanhouding van de mannen ging de politie een pand in Steenwijk binnen. Hier is niets gevonden.

Drugsafval erg gevaarlijk en schadelijk

Drugsafval is erg gevaarlijk en bijzonder schadelijk voor mens, dier en natuur. De stoffen zijn zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig. Als de chemicaliën in het grondwater terecht komen, leidt dit tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien. Naast de milieuschade en gezondheidsrisico’s kosten dumpingen van drugsafval de belastingbetaler handenvol geld.



Hebt u het vermoeden dat iemand zich bezig houdt met de productie van drugs en/of het lozen van drugsafval, neem dan contact op met de politie.