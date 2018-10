Jager aangehouden na twee schietincidenten

Op dinsdagochtend 2 oktober jl. werd een scooterrijder (17) uit Yerseke op de Kapelseweg geraakt door een schot hagel. Hij raakte daarbij gewond aan zijn benen. Donderdagavond 11 oktober jl. werd de auto van een bestuurster (45) uit Kapelle op de A58 bij haar woonplaats beschoten. Hierdoor ontstonden kleine deukjes en schade in de lak. De vrouw zag een man met een geweer bij een auto staan en noteerde het kenteken. Hierdoor kwam het politieonderzoek in een stroomversnelling.

Jachtgeweren

De jager uit de gemeente Goes werd woensdagmorgen aangehouden. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Agenten hebben in zijn woning acht jachtgeweren in beslag genomen.