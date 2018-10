Vrouw (85) omgekomen bij oversteken

Woensdagmiddag is bij een ernstige aanrijding op de Ruurloseweg (N319) in Vorden een 85-jarige vrouw uit Ruurlo overleden. 'Een ander slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie woensdagmiddag.