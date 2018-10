Amfibisch transportschip neemt deel aan bevrijding Noorwegen

Steeds meer Nederlandse militairen begeven zich naar Noorwegen voor de oefening Trident Juncture. Woensdagmiddag vertrok Zr. Ms. Johan de Witt vanuit de marinehaven in Den Helder. Het amfibisch transportschip brengt honderden militairen en tientallen voertuigen naar de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog.

Nederlandse neemt deel met 2.200 militairen, 4 schepen, 2 helikopters, een tankvliegtuig en honderden gevechts- en ondersteunende voertuigen.

NAVO oefent verdediging grondgebied

Oefening Trident Juncture is er een die indruk maakt. Dit jaar doen 50.000 deelnemers mee uit ruim 30 NAVO-landen en partners. De NAVO test de inzet van haar snelle reactiemacht, de NATO Response Force (NRF). In het fictieve scenario oefenen die de verdediging tegen een aanval op NAVO-grondgebied. Het bondgenootschap geeft zo een duidelijke boodschap af: een aanval op 1 is een aanval op allen.

Aan boord Johan de Witt

De Nederlandse commandeur Huub Hulsker leidt vanaf de Johan de Witt een groot internationaal vlootverband met zijn maritime battle staff. Met deze staf voert hij de amfibische taakgroep aan van 3 schepen, en daarnaast de 2 permanente NAVO-vlootverbanden. Het gaat in totaal om 17 schepen.

De amfibische taakgroep voert vanaf zee met kleinere vaartuigen en rupsvoertuigen een aanval op het land uit. Dat gebeurt vanaf Zr. Ms. Johan de Witt met een Finse infanterie-eenheid en Britse, Franse en Nederlandse mariniers, die op het marineschip zijn ingescheept. Een Cougar-transporthelikopter staat op het helikopterdek paraat. Deze kan bijvoorbeeld mariniers aan land brengen of verkenningsvluchten uitvoeren.

Grootschalig vertrek

Vanuit Nederland vertrokken eerder al 16 diepladers over de weg. Zij transporteren in Noorwegen het aangekomen materieel van NAVO-eenheden naar de oefenlocaties. Vrijdag werden 2 treinen in Steenwijk beladen met onder meer CV90-gevechtsvoertuigen. Ander materieel vertrekt de komende dagen vanuit de Eemshaven. Een groot deel van de militairen vliegt vanaf Vliegbasis Eindhoven en vanaf Schiphol.

De troepen moeten 25 oktober aanwezig zijn als de belangrijkste manoeuvres van de oefening beginnen.