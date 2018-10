Fietser (24) door auto geschept en overleden

Woensdagavond is bij een verkeersongeval in Rotterdam een 24-jarige fietser uit Rotterdam omgekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Onderzoek

Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken de toedracht van het dodelijk ongeval dat op de Brede Hilledijk gebeurde. Rond 21.40 werd de fietser door een auto geschept. Hulpverleners begonnen direct met reanimatie van het slachtoffer maar dit mocht niet meer baten.

Aanhouding

Agenten hielden de 22-jarige automobilist uit Rotterdam aan voor verder verhoor. Na verhoor is de man weer vrijgelaten. In het onderzoek spraken agenten met verschillende getuigen. De politie vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken om contact op te nemen via 0900-8844.