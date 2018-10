Verdachte van mishandeling agent in voorlopige hechtenis

Op zondag 7 oktober is op Aruba een 37-jarige man uit Amsterdam in voorlopige hechtenis genomen omdat hij ervan verdacht wordt op 21 april 2018 een agent in burger te hebben mishandeld. Inmiddels is de man overgebracht naar Nederland. De man zou zonder enige aanleiding het slachtoffer met een kettingslot op het hoofd hebben geslagen. De agent was die middag aan het werk in de Rudolf Dieselstraat, waar op dat moment enkele panden werden gekraakt. Dit maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend.