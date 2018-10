Vijf mannen opgepakt na voetbalrellen, meer aanhoudingen verwacht

Wat een mooie voetbalmiddag had moeten zijn eindigde zondag 21 oktober 2018 in rellen waarbij vooral de NAC supporters het erg bont maakten. Na de wedstrijd probeerden zij de confrontatie op te zoeken met Willem II supporters. Door direct de Mobiele Eenheid en politie te paard in te zetten werd dit grotendeels voorkomen. Maar het explosieve geweld richtte zich hierna tegen de politie. Er werd met stenen gegooid, agenten werden bedreigd, mishandeld en gediscrimineerd. Enkele hooligans sloegen met broekriemen en kettingen naar de paarden en agenten. Hierbij raakten twee agenten lichtgewond.

Aanhoudingen

Toen de Mobiele Eenheid de rust had weten terug te brengen startte een aanhoudingseenheid direct met het oppakken van relschoppers. Er zijn in de loop van de avond vijf mannen aangehouden, drie uit Breda, één uit Roosendaal en één uit Oosterhout. Ze variëren in de leeftijd tussen 17 en 39 jaar. Ook nu lijkt het weer een kleine groep relschoppers te zijn die het voor de echte supporters verpest. In het stadion zijn camerabeelden veilig gesteld en ook buiten het stadion zijn opnames gemaakt. Deze beelden worden bekeken en de relschoppers die daar op te zien zijn zullen worden aangehouden. We geven het dringende advies aan de relschoppers om zich te komen melden. In een later stadium van het onderzoek bekijkt de politie samen met justitie of het noodzakelijk om de camerabeelden eventueel online te plaatsen ter opsporing van de verdachten die we niet herkennen.

Geweld tegen politieambtenaren #GTPA

Geweld tegen politiemensen is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners.