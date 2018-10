Amsterdams bedrijfspand met hennepkwekerij en vuurwapen gesloten

Maandag is op last van burgemeester Halsema een bedrijfspand aan de Klaprozenweg gesloten. 'Het pand is per direct voor onbepaalde tijd gesloten op grond van de Opiumwet', zo meldt de gemeente Amsterdam maandag.

Hennepkwekerij

Uit de politierapportage van 1 oktober jl. blijkt dat in het pand een in werking zijnde hennepkwekerij is met 467 hennepplanten. Ook zijn er diverse middelen en apparatuur aangetroffen die worden gebruikt voor handel in verdovende middelen. Uit de politierapportage blijkt ook dat in het pand een vuurwapen met bijbehorende munitie is aangetroffen.

Vuurwapen met munitie

De aanwezigheid van een wapen met munitie levert een gevaar op voor de openbare orde en een handelshoeveelheid drugs met bijbehorende apparatuur kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Om deze situatie te beëindigen wordt het pand per direct voor onbepaalde tijd gesloten.