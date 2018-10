Boomhut gaat in vlammen op in buitengebied van Oirschot

Een boomhut ging volledig in vlammen op en door de harde wind moesten ook een trampoline en enkele bosschages het ontgelden. De brandweer doofde het vuur, om over voldoende bluswater te beschikken rukte ook een voertuig uit met extra bluswater. Over de oorzaak is ons niets bekend.