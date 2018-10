Beveiliging van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid in Amsterdam is 'een rommeltje'

Er is onvoldoende overzicht op gevoelige persoonlijke informatie bij de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV) bij de gemeente Amsterdam.

Intern onderzoek deugde niet en de screening van medewerkers van de afdeling is onvoldoende. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur wist de krant de hand te leggen op een risico-inventarisatie van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Uit de stukken blijkt dat de dienst OOV onzorgvuldig omgaat met bijvoorbeeld gevoelige financiële gegevens van ondernemers. De dienst kan ook strafdosiers en belastingaangiften inzien. Maar een overzicht van wie welke informatie uit het computernetwerk op de Stopera heeft gedownload is er niet.

Twee jaar terug is aan alle afdelingen op het stadhuis gevraagd om intern onderzoek te doen naar de risico's van bijvoorbeeld fraude op de afdeling. Maar de onderzoeken werden deels afgekeurd. Burgemeester Van der Laan schreef toen: 'Er is onvoldoende gekeken door de ogen van een kwaadwillende medewerker en daardoor zijn de risico's nog onbenoemd.'

Uit de rapporten blijkt ook dat de screening van medewerkers van de dienst OOV niet op orde is. Dat is risicovol omdat deze ambtenaren moeten werken met gevoelige politie-informatie. En medewerkers die niet meer bij de dienst werken, kun later toch nog met hun pasje door de poortjes komen.