Explosief aangetroffen bij bedrijfspand Amsterdam

Aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief aangetroffen bij een bedrijfspand.

Even voor 3 uur ’s nachts kreeg de politie melding dat er een explosief zou liggen bij een pand aan de Lemelerbergweg. Ter plaatse troffen agenten inderdaad een explosief aan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld. Rechercheurs van de Forensische Opsporing hebben ter plaatse sporenonderzoek verricht.

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Ook mensen die andere informatie hebben die van belang kan zijn in het onderzoek worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.