Politie vindt in woning 69 kilo illegaal vuurwerk

In een woning aan de Dorpsstraat in Warmenhuizen heeft de politie dinsdag vuurwerk en (hard)drugs aangetroffen.

Bij de politie was informatie binnen gekomen over de aanwezigheid van illegaal vuurwerk. Op basis van deze informatie besloot de politie over te gaan tot actie. Bij een doorzoeking werd het illegale spul aangetroffen. Een 16-jarige jongen uit Warmenhuizen is door de politie als verdachte aangehouden. De politie heeft 69 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Strafbaar en gevaarlijk

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk.