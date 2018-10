Gemeenten hardnekkig nalatig bij duurzaam inkopen eigen vervoer

'Papieren ambities'

Natuur & Milieu voert al vier jaar vergelijkbare onderzoeken uit. Daaruit komt steeds hetzelfde beeld: 'Op papier hebben veel gemeenten mooie ambities voor luchtkwaliteit en klimaat. Maar in de inkooppraktijk zien we hier weinig van terug,' aldus Marjolein Demmers, directeur bij Natuur & Milieu. 'Gemeenten hebben een voorbeeldrol richting hun burgers. Een keuze voor de meest schone voertuigen zou dan ook een no-brainer moeten zijn. Helaas blijkt het tegendeel waar.'

Doorbraak is nodig

'Het is duidelijk dat een doorbraak nodig is,' aldus Demmers, 'Het lukt veel gemeenten niet om de ambities te vertalen naar concrete inkoopeisen. Het ontbreekt ze vaak aan kennis, capaciteit en prioriteit. Positief is dat er sinds kort een bestuursakkoord is tussen 49 gemeenten voor het duurzaam inkopen van Wmo-vervoer. Deze aanpak heeft in het verleden ook goed gewerkt voor busvervoer. Dit verdient opschaling naar alle vormen van vervoer en naar veel meer gemeenten. De Rijksoverheid zou dit dan ook moeten aanjagen en ondersteunen.'

Ameland en Utrecht aan kop

Slechts tien van de 122 onderzochte gemeenten scoren een dikke voldoende: in de aanbestedingen voor Ameland (9,2) en Utrecht (9) zijn ambitieuze inkoopeisen opgenomen. Ook gemeenten als Gorinchem en Goeree-Overflakkee vragen meer dan de minimumcriteria voor duurzaamheid. Maar daarna gaat het al snel bergafwaarts in de benchmark. Veel gemeenten stellen in het geheel geen duurzaamheidseisen en scoren zelfs een 1, waaronder Den Helder, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Noordwijk. Vooral de aanbestedingen voor huisvuilwagens scoren zeer laag.

Over het onderzoek

In het onderzoek zijn alle 65 aanbestedingen van de in totaal 122 gemeenten gerangschikt die vanaf medio 2017 tot medio 2018 een aanbestedingstraject hebben doorlopen voor mobiliteitsinkoop. Onder mobiliteitsinkoop vallen in dit onderzoek dienstauto’s (ofwel eigen wagenpark van de gemeentes), contractvervoer (ofwel leerlingen- en Wmo-vervoer) en huisvuilwagens. Het onderzoek en de volledige benchmark van alle onderzochte gemeentes zijn hier te vinden.