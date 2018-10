Stemmen voor de NS Publieksprijs 2018

De genomineerden zijn:

Dagboek van een getuige van Astrid Holleeder

De heilige Rita van Tommy Wieringa

Het beste dat we hebben van Griet Op de Beeck

Nazomer van Esther Verhoef

Stromboli van Saskia Noort

Zolang er leven is van Hendrik Groen

Deze zes genomineerde oorspronkelijk Nederlandstalige boeken behoren tot de bestverkochte titels van het afgelopen jaar (1 juli 2017 tot 1 juli 2018).

Stemmen

Tot en met woensdag 21 november kan iedereen die wil stemmen op zijn of haar favoriete boek via de website of via een stembiljet in de boekhandel of bibliotheek. Het winnende boek wordt direct na het sluiten van het stemmen bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Tegelijk met de bekendmaking van de genomineerden zijn, in aanwezigheid van bijna alle auteurs, de Leesclubs geïnstalleerd op het NS hoofdkantoor. Duizenden enthousiaste lezers hebben zich hiervoor opgegeven. De honderd uitverkoren lezers die nu de Leesclubs vormen, zijn de ambassadeurs van de NS Publieksprijs. Ook circuleren er miniboekjes met fragmenten uit alle boeken in de trein, om zoveel mogelijk lezers kennis te laten maken met de genomineerde titels. Het doel van deze miniboekjes en de leesclubs is om lezers te enthousiasmeren voor de boeken en het stemmen. Vorig jaar werden er maar liefst 96.000 stemmen uitgebracht. Stemmers maken kans op een jaar lang gratis boeken en gratis reizen met de trein. De winnende auteur ontvangt een jaar lang gratis 1ste klas reizen met de NS-Business Card, een geldprijs van € 7.500,- en een sculptuur van Jeroen Henneman

Genomineerden 2018

Vorig jaar sleepte Michel van Egmond met De wereld volgens Gijp de NS Publieksprijs in de wacht. Zou Saskia Noort dit jaar met de felbegeerde prijs naar huis gaan? Het is de zesde keer dat zij kans maakt. Eerder was Saskia Noort genomineerd met: De eetclub (2004), Nieuwe buren (2006), De verbouwing (2009), Debet (2014) en Huidpijn (2017). Esther Verhoef is voor de achtste keer genomineerd en zij won de NS Publieksprijs in 2011 met Déjà vu, eerdere nominaties kreeg zij voor: Rendez-vous (2006), Close-up (2007), Alles te verliezen (2009), Tegenlicht (2012), De kraamhulp (2014) en Lieve mama (2015). Tommy Wieringa beleeft dit jaar zijn derde nominatie, twee keer eerder was hij genomineerd met: Joe Speedboot (2006) en Dit zijn de namen (2013). Ook Griet Op de Beeck haar boeken zijn twee keer eerder genomineerd: Kom hier dat ik u kus (2015) en Gij nu (2016). Astrid Holleeder was genomineerd met Judas (2017). Hendrik Groen was eerder genomineerd voor Pogingen iets van het leven te maken (2016), dat jaar won zijn boek de NS Publieksprijs.