Klaas Otto veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf

Witwassen en grof geweld

De rechter acht bewezen dat Otto zich gedurende een periode van bijna 10 jaar schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van ruim 1,3 miljoen euro afkomstig uit misdrijven. De rechter ziet witwassen als een ondermijnend feit dat de maatschappij veel schade toebrengt. Daarnaast wordt zwaar getild aan de door de verdachtegepleegde afpersingen, mishandelingen en bedreigingen. Hij dwong zijn slachtoffers met grof geweld tot het afgeven van grote geldbedragen en voertuigen. Eén van de slachtoffers werd met een stok geslagen, opgesloten in een hok en gedreigd met de verkrachting van zijn vrouw door leden van de motorclub van de verdachte. Een ander slachtoffer hield blijvend lichamelijk letsel over aan een mishandeling en kreeg te horen dat de oren van zijn kinderen zouden worden afgesneden.

Sfeer van angst, niet alle feiten bewezen

De rechtbank concludeert uit het dossier dat er rondom Otto sprake is van een sfeer van angst. Een flink aantal getuigen heeft niet durven verklaren. De straf valt wel lager uit dan de door de officier van justitie geëiste 10 jaar, onder andere omdat brandstichting en het laten ontploffen van een handgranaat niet bewezen zijn. Gezien de ernst van de misdrijven en de straffen die doorgaans voor de bewezen feiten worden opgelegd, acht de rechter een gevangenisstraf van 6 jaar passend.

Media-aandacht

Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat de verdachte ook zelf slachtoffer is geweest van een schietpartij waarbij hij in de hals werd geraakt en hij bovendien naar het oordeel van de rechtbank te lang in een zwaar detentieregime in voorlopigehechtenis heeft gezeten. Dat zou nodig zijn geweest omdat de verdachte getuigen zou willen beïnvloeden en een officier van justitie had bedreigd, maar uit onderzoek naar dat laatste is onvoldoende onderbouwing voortgekomen. De advocaat van Otto pleitte nog voor strafvermindering vanwege alle media-aandacht rondom zijn cliënt, maar omdat de verdachte zelf ook bewust de media heeft opgezocht gaat de rechtbank daar niet in mee.

Medeverdachte en schadevergoeding

De medeverdachte die Otto bijstond tijdens het afpersen van één van de slachtoffers krijgt 18 maanden gevangenisstraf opgelegd. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar hoewel ook hij geweld gebruikte acht de rechtbank zijn rol in de afpersing aanzienlijk kleiner. Wel moeten hij en Otto het slachtoffer samen ruim een ton aan materiële en immateriële schadevergoeding betalen. Tijdens de inhoudelijke behandeling heeft de officier van justitie aangekondigd dat er nog een ontnemingsvordering volgt om de criminele verdiensten van Otto terug te vorderen.