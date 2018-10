Drie gewonden na explosie woning Lambert Doomerstraat Alkmaar

Bij een explosie gevolgd door een brand in een woning in Alkmaar zijn zaterdagochtend drie personen gewond geraakt waarvan een ernstig. Dit meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zaterdag.

Explosie en brand

'Rond 11.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen om een brand te bestrijden en hulp te verlenen nadat zich een zware explosie in de woning aan de Lambert Doomerstraat in Alkmaar had voorgedaan. Bij deze ontploffing zijn drie bewoners gewond geraakt', aldus de veiligheidsregio.

Drie gewonden

De brandweer kreeg de brand onder controle. Er zijn drie personen gewond geraakt als gevolg van de brand en deze zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer controleerde de aangrenzende woningen op rook en koolmonoxide.

Ernstige brandwonden

Een van de drie gewonden heeft zeer ernstige brandwonden opgelopen. Over een mogelijke oorzaak kan de veiligheidsregio op dit moment nog niets zeggen. Een onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten geven. Er zal daarom door de technische recherche van de politie nader onderzoek worden gedaan.