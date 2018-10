Motorrijder omgekomen bij ernstig ongeval op A4 Amsterdam

Zaterdagochtend is bij een ernstig ongeval plaatsgevonden op de A4 (rechts) een motorrijder om het leven is gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Melding

'Rond 08.40 uur kwam de melding binnen dat er in de verbindingsbocht van de A4 (rechts) ter hoogte van hectometerpaal 0.4 een motor lag. Agenten die ter plaatse gingen troffen inderdaad een beschadigde motor aan. In de omgeving lagen verschillende onderdelen van de motor. In de berm vonden politie-eenheden de bestuurder. Hij was op dat moment al overleden.

Onderzoek en getuigenoproep

Het is nog niet duidelijk hoe dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden en het onderzoeksteam is naarstig op zoek naar getuigen. Toen de motorrijder en zijn motor werden aangetroffen, was de motor niet warm meer. Het vermoeden is dan ook dat het ongeval enige tijd voor de melding van 08.40 uur heeft plaatsgevonden.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord op de vroege zaterdagochtend 27 oktober op de A4 (rechts) en/of in de omgeving, maar dat nog niet bij de politie gemeld of heeft u andere informatie over dit ernstige ongeluk neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.