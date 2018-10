Man (45) overleden na explosie en brand in woning Alkmaar

Na een brand in een woning aan de Lambert Doomerstraat in Alkmaar is een 45-jarige man uit Alkmaar in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. DIt heeft de politie bekendgemaakt.

Bij de brand die zaterdagochtend rond 11.00 uur uitbrak raakte de Alkmaarder zwaargewond. Het slachtoffer is later aan zijn verwoningen overleden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Explosie en brand

De hulpdiensten werden zaterdagochtend opgeroepen om een brand te bestrijden en hulp te verlenen nadat zich een zware explosie in de woning aan de Lambert Doomerstraat in Alkmaar had voorgedaan. Bij deze ontploffing zijn drie bewoners gewond geraakt, aldus de veiligheidsregio. Een van hen had zeer ernstige brandwonden opgelopen.

Er wordt nog onderzocht of de explosie werd veroorzaakt door de brand, of dat de brand ontstond als gevolg van de explosie.