Eenzijdig ongeval, bestuurder test positief op THC

Omstreeks 03.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag kwam er een melding binnen bij de politie van een ongeval op de Galgenweg in Zevenbergen.

Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij een personenauto aan de kant van de weg aan. De auto was tegen een boom gereden en zo tot stilstand gekomen. De bestuurder zat bekneld in de auto. Door de brandweer is hij bevrijd.

De agenten hebben zowel een blaas- als een speekseltest bij de bestuurder afgenomen. Uit de speekseltest bleek dat hij sporen van THC in zijn speeksel had. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zal bloed van hem worden afgenomen. Dat wordt opgestuurd naar het NFI. De medewerkers van het NFI gaan onderzoeken in hoeverre de man onder invloed was. De uitslag hiervan wordt op een later tijdstip bekend.

De zwaar beschadigde auto is weggesleept door een takelbedrijf. Tegen de bestuurder, een 21-jarige man uit Klundert, wordt proces-verbaal opgemaakt.