Hond valt baasje aan, politie neemt hond in beslag

Politiemensen hebben zaterdagmiddag in de Spinmeesterstraat na een bijtincident een hond in beslag genomen.

De hond is naar een opslaghouder gebracht, waar de hond getest wordt en waar wordt onderzocht of de hond herplaatst kan worden.

Agenten reageerden zaterdagmiddag rond 15.10 uur op een melding dat een hond een vrouw zou hebben gebeten. Toen de agenten ter plaatse kwamen, werd de 45-jarige Tilburgse al door ambulancepersoneel verpleegd. Ze bleek in haar woning door haar eigen hond te zijn aangevallen. De vrouw moest mee naar het ziekenhuis om zich aan haar verwondingen te laten behandelen. Haar 33-jarige partner deed afstand van de hond, die door de politiemensen in beslag is genomen. De hond gedroeg zich richting de politiemensen niet agressief. Onderzocht wordt of de hond gevaarlijk is en of het dier nog herplaatst kan worden.