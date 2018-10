Uitslaande brand in woonboerderij

In het Groningse Holwierde is dinsdagmorgen een brand uitgebroken in een woonboerderij met een rieten dak.

Omstreeks 05.50 uur werd de brand ontdekt in de woning aan de Dijkweg. Volgens de brandweer zit de brand tussen het rieten dak en isolatie binnen in de woning. Hierdoor moet men wachten totdat de vlammen zich een weg naar buiten hebben gevonden om te kunnen blussen. Om voldoende bluswater ter plaatse te krijgen is een groot watertransport ingezet. Hierdoor is de Hogelandsterweg voor een deel afgesloten.

Brand meester

Rond 10.20 uur kon het sein brand meester gegeven worden. De nabluswerkzaamheden zullen nog enige tijd in beslag nemen. De toedracht van de brand is nog niet bekend.

In Holwierde hebben we te maken met een uitslaande brand in een rietgedekte woning. We zijn ter plaatse met twee brandweervoertuigen en een hoogwerker. I.v.m. beperkte hoeveelheid water komen er extra eenheden ter plaatse. Bewoners hebben de woning veilig kunnen verlaten. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) October 30, 2018