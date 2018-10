Ontsnapte tbs'er veroordeeld voor twee overvallen

Een 51-jarige man is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. De man heeft in augustus vorig jaar de Zeeman in Veenendaal overvallen en drie dagen later een Wibra-winkel in Rotterdam.

Kassalade

Op 24 augustus heeft de verdachte twee medewerkers van de Zeeman in Veenendaal bedreigd met een mes. De medewerkers moesten naar de kassa lopen en het geld van de kassalade in een plastic tas stoppen. Ook heeft de man zelf een greep in de kassalade gedaan. Drie dagen later ging de man op soortgelijke wijze te werk bij een Wibra-winkel in Rotterdam. Ook toen toonde hij een medewerker een mes en is er met de inhoud van de kassalade vandoor gegaan.

Ontsnapt uit tbs-kliniek

Een week voor de overval op de Zeeman is de verdachte uit een forensisch psychiatrisch centrum ontsnapt. Hij verbleef daar vanwege een eerder opgelegde tbs-maatregel met dwangverpleging omdat hij zich eerder schuldig heeft gemaakt aan soortgelijke strafbare feiten. De rechtbank neemt strafverzwarend mee dat de man nu weer twee overvallen heeft gepleegd terwijl hij de tbs-kliniek was ontvlucht.

Strafmaat

Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar, maar komt uit de adviezen van de deskundigen ook naar voren dat de man wel degelijk het kwade van zijn handelen in kan zien. Hij heeft er opnieuw voor gekozen om, met bedreiging met geweld, twee winkels te overvallen. Omdat zijn tbs met dwangverpleging onlangs met twee jaar is verlengd, heeft het geen meerwaarde om opnieuw tbs op te leggen. Nadat de man zijn gevangenisstraf voor de overvallen op de Zeeman en de Wibra heeft uitgezeten wordt de tbs-maatregel hervat. Vanwege de ernst van de feiten en omdat de man opnieuw in de fout gegaan is, legt de rechtbank een hogere straf op dan de twee jaar die de officier van justitie had geëist.