Twee mannen aangehouden wegens dodelijk arbeidsongeval Zwolle

De directeur van een asbestbedrijf uit Kampen en een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering zijn aangehouden naar aanleiding van een dodelijk arbeidsongeval in juni dit jaar. Beiden worden verdacht van het nemen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen op de saneringslocatie, het beïnvloeden van getuige en valsheid in geschrifte. De aanhouding van de twee is gebeurd door de Recherche Inspectie SZW in opdracht van het Functioneel Parket.

Op vrijdag 29 juni 2018 vond het arbeidsongeval plaats in de gemeente Zwolle. Het slachtoffer, 28 jaar, overlijdt twee dagen later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was met een collega het dak aan het saneren van een bedrijfspand. Nadat hij op een naastgelegen dak was gelopen, is hij door een polyester plaat van het dak naar beneden gevallen.

Naar aanleiding van dit ongeval start de Inspectie SZW een strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de twee mannen door de Recherche Inspectie SZW hedenochtend. Het betreft de directeur van het asbestbedrijf en de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA'er) die ter plekke aanwezig was.