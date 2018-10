Aboutaleb grijpt in bij azc Beverwaard Rotterdam

69 incidenten

Het azc ging twee jaar geleden open en in de tussenliggende periode was er nauwelijks overlast voor of klachten van omwonenden. In een brief schrijft Aboutaleb dat dit sinds augustus dit jaar is veranderd. Het aantal incidenten tussen medio april en medio augustus lag op twintig. In de periode van medio augustus tot op heden waren dat er 69.

Zorgen

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hief medio augustus de tijdelijke beperking van het aantal op te vangen mensen op. Op dit moment verblijven 549 mensen in het azc in Beverwaard. Afgesproken is om hier maximaal zeshonderd mensen op te vangen.

Veilige landen

De toename van het aantal asielzoekers in het azc in Beverwaard is vooral toe te schrijven aan mensen veelal uit veilige landen met een zogenoemde Dublin-claim. Dat zijn migranten die geen asielprocedure kunnen starten in Nederland, maar moeten terugkeren naar het eerste EU-land waar zij zich hebben aangemeld. Tot die tijd hebben zij in Nederland recht op opvang.

Ingrijpen

Volgens Aboutaleb heeft ‘het opheffen van de tijdelijke beperking en de veranderde instroom er voor gezorgd dat de populatie van het azc sinds medio augustus 2018 sterk is veranderd’. ‘Er is een duidelijke relatie tussen de toename van de incidenten en de veranderde groep op het azc. De optelsom van de recente incidenten in het azc waarbij mensen betrokken waren uit de zogenoemde veilige landen, baart mij zorgen en vraagt om ingrijpen’, schrijft Aboutaleb.

Extra beveiliging

Zo komt er per direct een voorlopige stop op nieuwe instroom van mensen met de zogenoemde Dublin-claim. Het COA breidt de beveiliging op het azc overdag, ’s avonds en ’s nachts uit. Er wordt extra werk gemaakt van de door- en uitstroom van een problematische groep migranten met de Dublin-claim. Als het mogelijk is worden individuele maatregelen getroffen om personen aan te sporen mee te werken aan lopende procedures.

'Houden aan regels'

Aboutaleb: ‘Rotterdam wil ruimte blijven bieden aan vluchtelingen die echt opvang nodig hebben. Voor hen is in Rotterdam een veilige plek. Voor mensen die zich niet aan de regels houden, is in onze stad geen plaats.’