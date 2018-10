Tilburgse politiemedewerker in opleiding verdacht van geweldsdelict

Dinsdag heeft de politie met onmiddellijke ingang een politiemedewerker in opleiding met buitengewoon verlof gestuurd, in afwachting van een buiten functie stelling. 'De medewerker wordt verdacht van een geweldsdelict', zo meldt de politie woensdag.

Man geslagen

Hij zou in de nacht van zondag 28 oktober een man in het uitgaansgebied van Tilburg hebben geslagen. Hij heeft zich bij het incident kenbaar gemaakt als politieman. Vervolgens is hij vertrokken en liet daarbij het slachtoffer gewond achter.

Aangifte slachtoffer

Inmiddels heeft het slachtoffer aangifte gedaan van mishandeling. De exacte toedracht van het incident wordt verder onderzocht. Tegen de medewerker wordt een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek gestart.