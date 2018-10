OM eist 240 uur werkstraf voor dodelijke aanrijding in Amsterdam

Tegen de 22-jarige Jasmin M. heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam een werkstraf van 240 uur en een jaar rijontzegging geëist voor een dodelijke ongeval waarbij de 22 -jarige Mare Welke om het leven kwam.

M. reed vorig jaar maart de kruising van het Javaplein over en reed Welke aan die met haar fiets wilde oversteken om naar haar werk te gaan.

Voorafgaand aan de aanrijding begaat M. een verkeersovertreding door een bus over een doorgetrokken streep in te halen. M. was op dat moment rondjes aan het rijden en aan het werk als Uber chauffeur.