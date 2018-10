Wethouder mishandeld tijdens bezoek aan woonwagenkamp

Na een bezoek aan een woonwagenkamp in Steenwijksmoer heeft wethouder Jan Zwiers van Coevorden aangifte gedaan van mishandeling.

De wethouder bracht volgens RTV Drenthe een werkbezoek aan het kamp ter voorbereiding op een gesprek met Plaatselijk belang. Een bewoner stelde het bezoek van de wethouder niet op prijs en begon de wethouder te slaan.

Met een blauw oog, een kapotte bril en een gescheurde broek verliet de wethouder het woonwagenkap weer. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie van mishandeling.

Wethouder Zwiers zegt tegenover de regionale omroep: ‘Ik houd ervan om zelf te zien waar het over gaat. Daarom spreek ik inwoners in de dorpen en wijken zelf. Dan zie, hoor en voel je wat het is. Dat gaat niet achter een bureau.’