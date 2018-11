Kleine brand in keuken Schiedam

De brandweer is woensdagavond met spoed ter plaatse gekomen aan de Willem Pijperstraat in Schiedam-Groenoord.

Keukenbrand

In de keuken van een woning was brand uitgebroken. Er raakte niemand gewond. De brandweer had de brand snel onder controle. Wat de oorzaak precies was, is niet bekend.