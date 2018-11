Auto rijdt tegen gevel van woning in Aalsmeer

In Aalsmeer is rond 10.50 uur een automobilist tegen de gevel van een woning aan de Stommeerkade aangereden.

Hulpdiensten rukte massaal uit en ontfermden zich over de inzittenden van de personen auto.

Volgens de politie is de bestuurder vermoedelijk onwel geworden en de controle over het voertuig verloren. De bestuurder is samen met een andere inzittende naar een ziekenhuis gebracht.

Door de aanrijding is er een scheur in de gevel van de woning ontstaan.