Slechte buurt en huurhuis drijven premie inboedel op

Niet alleen bij de autoverzekering, ook bij de inboedelverzekering bepalen verzekeraars de premie op basis van de postcode. Doordat wordt gekeken naar risicofactoren als inbraken, brand en type woning is de premie in achterstandswijken hoger dan in villawijken. Inwoners van Den Haag en Heerlen betalen gemiddeld de hoogste premie van Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Verzekering.nl naar de hoogte van premies voor inboedelverzekeringen in Nederland. Enkele jaren geleden ontstond grote ophef toen bleek dat de hoogte van de autoverzekering per postcode kan verschillen en dat sommige mensen zelfs honderden euro’s meer betalen dan hun buren. Bij de inboedelverzekering gebeurt echter precies hetzelfde, ontdekte Verzekering.nl.

Bij het zoeken naar de drie goedkoopste aanbieders in provincies en in grote steden trof de site opmerkelijke verschillen aan. Zoals verwacht zijn de premies in Groningen, Friesland en Drenthe gemiddeld lager dan in de Randstad. Premies in Limburg zijn weer hoger dan bijvoorbeeld in Noord-Brabant.

Vooral tussen grote steden onderling bestaan grote verschillen. In Den Haag is iemand maandelijks tussen de 8,77 en 9,77 euro kwijt aan zijn inboedelverzekering. In Heerlen zit de goedkoopste aanbieder nog op 7,06 euro per maand, maar de op een na en op twee na goedkoopste verzekeraars komen al uit op een premie van 9,93 en 10,57 euro per maand.

Ook binnen steden zijn er per postcodegebied grote verschillen. Daardoor kan het voorkomen dat iemand in Den Haag of Heerlen toch minder premie betaalt dan in Amsterdam. In Den Haag is de premie in de Schildersbuurt, Transvaal en Laakkwartier en Spoorwijk aanmerkelijk hoger dan in de Vogelwijk, Belgisch Park en de Archipel Buurt. Soms wel 2 euro per maand. In Amsterdam betalen inwoners van dure wijken als de Apollobuurt juist een euro meer premie dan op de Wallen.

Net als bij autoverzekeringen blijkt ook bij inboedelverzekeringen het aantal inbraken per buurt of straat mede bepalend voor de hoogte van de premie. Zo duiken Den Haag (5) en Heerlen (9) geregeld op in top 10 van crimineelste steden in de AD Misdaadmeter(zie bron1). Puur gekeken naar het aantal inbraakclaims die het Verbond van Verzekeraars hanteert, valt het in deze steden wel mee. Breda en Eindhoven staan bij deze ranglijst bovenaan. Daar zijn de premies ook hoger dan gemiddeld, al betalen inwoners van het ‘veiligere’ Tilburg een hogere premie dan in Eindhoven. In beide steden is de premie weer lager dan in Maastricht, dat zowel in de AD Misdaadmeter (4) als in de lijst van het Verbond van Verzekeraars (14) relatief hoog scoort.

Verzekeraars kijken niet alleen naar inbraakcijfers, maar ook naar andere risicofactoren, zoals het type woning: koop of huur. ,,Het is bekend dat huurders minder goed omgaan met hun woning dan eigenaren van koopwoningen en meer schade claimen,” legt Jeroen van der Zwan van Verzekering.nl uit.

Zowel in Heerlen als Den Haag bestaat meer dan 50 procent van het woningbezit uit huurwoningen. Rotterdam heeft met 45 procent het hoogste aantal corporatiewoningen, wat verklaart dat de gemiddelde premies daar – tussen 7,23 en 9,18 euro per maand – hoger liggen dan in Amsterdam. Daar wordt veel zakelijk verhuurd en ligt de premie tussen de 6,83 en 8,47 euro per maand. Ter vergelijking: inwoners van Sneek betalen tussen de 3,33 en 4,54 per maand.

Ook tussen stad en platteland is er een verschil in premie. In Appingedam (tussen 4,61 en 5,47 euro) betalen inwoners gemiddeld minder premie dan in Groningen (tussen 4,61 en 6,90 euro) en in Zaltbommel (tussen 4,21 en 7,21 euro) zijn ze goedkoper uit dan in naastgelegen Den Bosch (tussen 5,92 en 8,96).