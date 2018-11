Illegaal vuurwerk leidt tot aanhoudingen

Onderzoek naar het opblazen van een prullenbak door zwaar vuurwerk in een speeltuin aan de Ranonkelstraat in Noordwijk leidde donderdagavond 1 november tot de aanhouding van twee jongens van 14 en 16 jaar uit respectievelijk Noordwijk en Noordwijkerhout. Agenten onderzochten vijf woningen in Noordwijk en Noordwijkerhout en namen zwaar illegaal vuurwerk in beslag.

Zaterdagmiddag 13 oktober staken jongeren zwaar vuurwerk af in een speeltuin, waarbij zij een prullenbak opbliezen. Door de klap belandden delen van de prullenbak door de hele speeltuin en aanliggende tuinen. De gemeente deed aangifte van de vernieling. De politie sprak met meerdere getuigen. Onderzoek door het vuurwerkteam leidde uiteindelijk naar vier verdachten. Agenten onderzochten hun woningen en troffen in twee daarvan zwaar vuurwerk aan. Het vuurwerk is in beslag genomen, alsmede twee mobiele telefoons. Deze goederen worden nog onderzocht door rechercheurs. Beide verdachten zijn aangehouden voor het in bezit hebben van zwaar vuurwerk. De vier verdachten worden gehoord over hun betrokkenheid bij het opblazen van de prullenbak. Ook wordt hun betrokkenheid bij andere vernielingen in de openbare ruimte, onderzocht.