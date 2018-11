Vrouw uit water gehaald in Groningen

Aan het Hoge der Aa in de stad Groningen hebben hulpdiensten in de nacht van zaterdag op zondag een 45-jarige vrouw uit het water gehaald.

Het is onduidelijk hoe de vrouw te water is geraakt. Een getuige die het zag gebeuren is de vrouw achterna gesprongen.

Niet veel later arriveerden de hulpdiensten die de vrouw en de getuige op het drogen hebben gehaald. De vrouw is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is nog niets bekend.