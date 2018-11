Politie schiet verwarde man in voet

De politie reageerde op een melding van een verwarde man die met een mes stond te zwaaien. De verdachte reageerde niet op peperspray en de inzet van een politiehond. Om de man toch te kunnen aanhouden heeft de politie op de man geschoten en in zijn voet geraakt. De verdachte is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek op de Weusteweg ter hoogte van de Vlierdijk.

