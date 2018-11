Voorspoedige verhuizing van Purmerend naar Hoorn

De verhuizing op zondag van de acute verloskunde, neonatologie en klinische kindergeneeskunde van het Waterlandziekenhuis in Purmerend naar het Westfriesgasthuis in Hoorn is goed verlopen. Omdat bevallingen nu eenmaal slecht te plannen zijn, was het tot het laatste moment spannend wanneer de laatste baby zou worden geboren in het Waterlandziekenhuis.

Tot zaterdag 16.00 uur konden zwangeren nog terecht voor bevallingen in het Geboortehotel en op de afdeling Verloskunde. Maar het bleef rustig, en daarmee is laatste baby in het Geboortehotel al op vrijdag 2 november geboren.

Voor veel medewerkers van het Waterlandziekenhuis was het een weekend vol emoties. Enerzijds is het afscheid nemen van een tijdperk en een plek waar het team veel patiënten zorg heeft verleend. Anderzijds overheerst de tevredenheid dat de verhuizing soepel verliep. Rond 11.30 uur vertrok de laatste verhuiswagen richting Hoorn. De overlast voor de patiënten is beperkt gebleven. Deels door de goede planning en deels door weinig patiënten die acute zorg nodig hadden.

Nico Mensing van Charante, medisch manager zorgeenheid Gynaecologie en Verloskunde: “Het is een lastig, maar noodzakelijk besluit geweest om te stoppen met bevallingen in het Waterlandziekenhuis. De verhuizing van deze zorg is nodig vanwege een structureel tekort aan bevoegd en bekwaam personeel op de afdelingen verloskunde, neonatologie en kindergeneeskunde. Ook maakt het bundelen van de teams uit Purmerend en Hoorn het mogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, gynaecoloog, anesthesist en OK-team in huis te hebben. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig. Ook hebben we het Centrum voor geboortezorg in Hoorn kunnen uitbreiden met extra geboortesuites, bevalbaden en andere moderne faciliteiten.”

In het Waterlandziekenhuis blijft de verloskundigenpraktijk Verloskundig Centrum Waterland (VCW) en de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde bestaan. Zwangeren kunnen hier nog steeds terecht voor de begeleiding tijdens de zwangerschap, echo’s en nacontroles. Ook de polikliniek Kindergeneeskunde blijft bestaan, net als de dagbehandeling voor kinderen. Op de Spoedeisende Hulp in Purmerend kunnen kinderen nog steeds worden behandeld voor kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden, keel-, neus- en oorproblemen of (ongecompliceerde) botbreuken waarvoor geen opname of operatie nodig is. Alleen voor meerdaagse behandelingen en bij spoedopnames met ernstige verwondingen en/of ernstige ziekten worden kinderen door de huisarts verwezen naar Hoorn.