ZEMBLA: Vervuilde grond gebruikt bij nieuwbouwprojecten Barneveld

Uit een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdiensten, dat in het bezit is van ZEMBLA, zou volgens ZEMBLA blijken dat het Barneveldse afvalbedrijf VInk vervuilde grond illegaal gebruikt heeft voor de bouw van twee nieuwe woonwijken in Barneveld.

Vink zou in 2015 een grote partij grond, die verontreinigd was met de giftige stoffen styreen en DDT ( landbouwgif) tegen de regels in hebben laten herkeuren, waardoor de grond op papier schoon leek. Volgens ZEMBLA zou uit het rapport blijken dat VInk in 2015 en 2016 ruim 850 ton verontreinigde grond heeft gebruikt in de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost in Barneveld. Bij een nieuwbouwproject aan de Van Bogertlaan in Barneveld zou nog eens 200 ton vervuilde grond gebruikt zijn.Hoe gevaarlijk dit voor mens en milieu is, is op dit moment niet duidelijk. Voormalig milieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld tegenover ZEMBLA: ‘Maar je hebt nu risico’s gecreëerd voor de volksgezondheid die niet gecreëerd hadden mogen worden.'

Eén reinigingsbeurt niet voldoende

Het onderzoeksrapport was vorig jaar zomer al afgerond, maar de toezichthouder, de Provincie Gelderland, heeft er tot nu toe niets mee gedaan, zo laten meerdere bronnen aan ZEMBLA weten. Volgens ZEMBLA zou Vink nog steeds frauderen met vervuilde grond. Eén reinigingsbeurt blijkt niet voldoende te zijn om de verontreinigde grond schoon te krijgen. Volgens een onafhankelijk keuringsbureau worden de wettelijke grenzen van DDT en styreen nog steeds overschreden. De grond maag na één keer reinigen dus niet gebruikt of verkocht worden, maar moet opnieuww gereinigd of gestort worden. Maar dat zou Vink niet doen. Zij zouden vervuilde grond op papier goedkeuren, zo blijkt uit documenten van de Omgevingsdiensten.

Voormalig milieuofficier van Justitie en hoogleraar milieurecht Gustaaf Biezeveld reageert hierop in ZEMBLA: 'Daardoor kon de vervuilde grond worden toegepast in situaties waar het nooit had mogen worden toegepast.' Biezeveld heeft het rapport voor ZEMBLA gelezen en oordeelt: ‘Dit is puur valsheid in geschrifte. Dit is heel ernstig. Als je niet op de juistheid van een papieren verklaring over de kwaliteit van grond af kan gaan dan is je hele stelsel dat is gebouwd rondom verontreinigde grond waardeloos geworden.’

De bevindingen van ZEMBLA zijn onderdeel van een nieuwe aflevering over afvalverwerker Vink en de provincie Gelderland die binnenkort zal worden uitgezonden.