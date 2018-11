Rotterdam Airport test gerobotiseerde afhandeling bagage

Vandaag is op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gestart met de test van het toekomstbestendige bagageafhandelingssysteem genaamd FLEET. 'Het systeem is ontworpen door VanderLande, de wereldwijde marktleider op het gebied van automatiseringsoplossingen op luchthavens', zo meldt RTHA maandag.