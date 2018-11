Grapperhaus maakt afspraken over verdere Europese samenwerking bij terrorismebestrijding

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft afspraken gemaakt met zes andere EU ministers van Justitie om de grensoverschrijdende strijd tegen terrorisme te versterken. Dit deed hij tijdens een conferentie die was georganiseerd door de Franse minister van Justitie Belloubet. In aanwezigheid van zijn Franse, Duitse, Italiaanse, Belgische en Spaanse collega’s, benadrukte Grapperhaus onder meer de noodzaak van betere informatie-uitwisseling over terrorisme in EU-verband.