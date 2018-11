Familie aangehouden wegens witwassen

Op last van de officier van justitie van het Landelijk Parket zijn in Amsterdam dinsdag vier leden van een familie aangehouden. De 60-jarige en 64-jarige man en vrouw en hun 23-jarige zoon en 27-jarige dochter worden verdacht van witwassen. Daarnaast is er in hun woning een vuurwapen aangetroffen.

Een team van de Landelijke Eenheid van de politie deed al gedurende langere tijd onderzoek naar de Amsterdamse familie. De 60-jarige vader was in 2013 al eens aangehouden nadat er in zijn woning een bedrag van ongeveer een half miljoen euro cash werd gevonden. De man deed destijds afstand van het geld en betaalde een boete.

Deze zomer werd de zoon aangehouden terwijl hij rondreed met wederom ongeveer een half miljoen aan cash geld. De zoon leek in opdracht van zijn vader te handelen. Zowel het geld als zijn auto werden in beslag genomen.

Tegelijk met de aanhoudingen zijn er doorzoekingen gedaan in twee woningen, een safe loket en een bedrijfsruimte in Amsterdam. Op de woning en drie auto’s, een motor en een scooter van verdachten is beslag gelegd vooruitlopend op de ontnemingsvordering.

De familie wordt ervan verdacht grote bedragen aan crimineel geld te hebben witgewassen. Vader en zoon worden vrijdag voorgeleid. Of de beide vrouwen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris hangt af van de stand van het onderzoek.