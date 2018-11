OM eist 1 jaar cel tegen laatste verdachte vastgoedfraude Klimop

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM), in de rechtbank in Roermond, een celstraf van een jaar geëist tegen een projectontwikkelaar uit Roermond. 'Hij zou zichzelf door middel van valse facturen ruim 1.400.000 euro hebben verrijkt bij de bouw van Eurocenter op de Zuidas. Het OM eist dan ook een ontneming van ruim 1.400.000 euro, omdat misdaad niet mag lonen', zo meldt het OM dinsdag.

Eurocenter op de Zuidas Amsterdam

Het onderzoek door de FIOD startte in 2008 onder de naam ‘Clematis’. De projectontwikkelaar uit Roermond is volgens het OM de man geweest die de hoofdverdachte uit Klimop –destijds directeur van Bouwfonds- aan tafel bracht bij de directeur van het Philips pensioenfonds voor het project Eurocenter dat ontwikkeld moest worden aan de Zuidas in Amsterdam. De projectontwikkelaar hielp daarnaast de directeur van Philips pensioenfonds om miljoenen euro’s in zijn zak te steken via zijn bedrijf Universum Vastgoed B.V. De gelden zijn via Universum witgewassen. Die betalingen aan Universum werden afgedekt met verschillende valse facturen voor zogenaamde werkzaamheden. De projectontwikkelaar had aandelen in Universum en bij het opheffen van Universum kreeg hij zijn deel uitgekeerd.

Ernstige feiten

Valsheid in geschrift en witwassen zijn als bijzonder ernstige feiten te kwalificeren, zeiden de officieren van justitie op zitting: 'Verdachte vervulde meer dan alleen een faciliterende rol door het ter beschikking stellen van een van zijn vennootschappen Universum: Hij schermde de directeur van Philips pensioenfonds af terwijl die zich liet omkopen in zijn functie als directeur van Philips. Niet alleen werden door zijn handelen Philips en Bouwfonds voor aanzienlijke bedragen benadeeld, maar tevens werd het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in de juistheid van geschriften en daarop gestoelde betalingen, in ernstige mate geschaad.'

1.400.000 euro

De projectontwikkelaar heeft ook zelf aanzienlijk voordeel behaald, door het verzilveren van zijn bezit van een gedeelte van de aandelen van de vennootschap die werd tussengeschoven om de omkoopbedragen te incasseren; 'De projectontwikkelaar moet zich hebben gerealiseerd dat het gedrag van de directeur van het pensioenfonds, en ook zijn eigen gedrag, laakbaar was maar ging er desondanks - en met een zeker elan - mee door.' Daarom vindt het OM een gevangenisstraf van een jaar passend. De projectontwikkelaar is tot op heden niet bereid gebleken om tot overeenstemming te komen met de benadeelden in de zaak, te weten Philips en Bouwfonds, over een te betalen schadevergoeding. Benadeelden hebben een aanzienlijke civiele schadeclaim ingediend tegen verdachte. De civiele procedure loopt nog steeds. Mede daarom eist het OM dat verdachte de door hem geïncasseerde gelden van 1.400.000 euro betaalt aan de Staat.