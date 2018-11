Man (29) aangehouden na hacken en platleggen website bedrijf

Na een ruzie in de relationele sfeer, verdachte en de eigenaar zijn bekenden van elkaar, heeft de verdachte in juli dit jaar uit wrok de website van het bedrijf gewist. De website was hierdoor een dag uit de lucht. De eigenaar wist dit snel te herstellen en deed aangifte. Na digitaal onderzoek werd de verdachte woensdagmorgen aangehouden en werd er beslag gelegd op gegevensdragers voor verder onderzoek. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden.