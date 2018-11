Politie treft bestelbus met explosieve lading aan op A2

Dinsdag heeft de politie in Maastricht twee mannen van respectievelijk 34 en 18 jaar uit Geleen aangehouden. 'In hun grote bestelbus werden zestien dozen met vermoedelijk illegaal vuurwerk aangetroffen en een grote hoeveelheid jerrycans', zo meldt de politie woensdag.

Onderzoek

'De meeste jerrycans waren leeg maar sommige bevatten nog restanten vloeistof en er was sprake van lekkage. Onderzocht wordt of de jerrycans chemicaliën voor de productie van synthetische drugs bevatten of afval dat bij dit proces vrijkomt', aldus de politie.

Dozen met 'Fireworks'

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden omstreeks 16.45 uur een bestelbus op de Mariënwaard in Maastricht. De bestuurder, een 34-jarige man uit Geleen, had de bus gehuurd. De bijrijder, 18 jaar, kon zich niet legitimeren. Bij het onderzoek in de bus zagen de agenten dat de laadruimte gevuld was met een grote hoeveelheid jerrycans en dozen met het opschrift Fireworks.

Penetrante chemische lucht

Het was de agenten bekend dat doorgaans illegaal vuurwerk in dergelijke verpakkingen vervoerd wordt. Verder hing in de laadruimte een penetrante chemische lucht. Hierop zijn de twee mannen aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. De bestelbus met de lading is in beslag genomen.

'Jammer' verstoort communicatie

Het viel de agenten op dat tijdens de controle de communicatie met de meldkamer verstoord werd. Hierop is de cabine van de bus doorzocht en daarbij troffen de agenten een apparaat aan dat in werking was. Dit was vermoedelijk een ‘jammer’, een instrument dat gebruik wordt om te voorkomen dat mobiele telefoons in de buurt van de ‘jammer’ verbinding krijgen. Het bezit is verboden. Ook dit apparaat werd in beslag genomen. Bij de fouillering van de bestuurder werd een bedrag van 1890,- euro in contanten aangetroffen en in beslag genomen.

Brandweer

Door de explosieve lading, vuurwerk en mogelijk chemicaliën is bij de afhandeling ter plaatse assistentie verleend door de brandweer. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf overgeladen en afgevoerd. De politie stelt nader onderzoek in naar de aard en de herkomst van het vuurwerk en de inhoud en de herkomst van de vaten.