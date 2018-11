Gebitsverzorgingsproducten in trek bij mobiele bandieten

De politie heeft dinsdag 6 november langs de A6 bij Lelystad twee mannen van 32 en 49 jaar aangehouden als verdachten van heling of diefstal van gebitsverzorgingsproducten. De mannen hebben de Georgische nationaliteit en geen vaste woon- of verblijfplaats.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen omstreeks 16.00 uur het verzoek uit te kijken naar een auto die mogelijk betrokken is bij mobiel banditisme. De auto was namelijk kort daarvoor door middel van Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) op de A6 gesignaleerd. Even later zagen de agenten het betrokken voertuig rijden en op de Zeuslaan in Lelystad werd de auto gecontroleerd.

Kassabon

Tijdens de controle van het rijbewijs en het kentekenbewijs zagen de agenten achter de bestuurdersstoel een grote tas met onder andere gebitsverzorgingsproducten. De bestuurder gaf aan de spullen gekocht te hebben. Een kassabon kon hij echter niet overleggen. In de kofferbak werden nog eens twee tassen aangetroffen met onder andere opzetborstels voor elektrische tandenborstels en tandpasta. Omdat de agenten vermoedden dat deze spullen van diefstal afkomstig waren, zijn ze allebei aangehouden. De auto en goederen, bijna honderd opzetborstels en tachtig tubes tandpasta zijn in beslag genomen.

Camerabeelden

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat alle spullen afkomstig zijn uit winkels in Leeuwarden. Met de winkeliers is al gesproken, ze gaan aangifte doen en er zijn ook camerabeelden van de diefstallen die ter beschikking van de politie worden gesteld.